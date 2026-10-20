INS: Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în august 2026, ca serie brută, cu 40,5%, comparativ cu august 2025

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în august 2026, raportat la august 2025, ca serie brută, cu 40,5%, cu un avans de 45,2% la lucrările de construcţii noi, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 35,5%, anunţă, marţi, Institutul Naţional de Statistică (INS). Comparativ cu iulie 2026, volumul lucrărilor de construcţii s-a mărit, ca serie brută, cu 1,6%, iar ca serie ajustată, cu 7,2%. În primele opt luni din 2026, s-a înregistrat, faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, un avans ca serie brută, de 15,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, de 11,7%.

„În luna august 2026, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de luna iulie 2026, ca serie brută, cu 1,6%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 7,2%. Faţă de luna august 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 40,5%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 35,5%. În perioada 1.I-31.VIII.2026, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, ca serie brută, cu 15,4%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 11,7%”, arată, marţi, INS într-un comunicat de presă.

În august 2026, comparativ cu august 2025, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 40,5%. Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de construcţii noi (45,2%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (39,5%) şi la lucrările de reparaţii capitale (22,7%).

De asemenea, pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la clădirile rezidenţiale (54,9%), construcţiile inginereşti (39,5%) şi la clădirile nerezidenţiale (33,3%), potrivt datelor INS.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, pe total, cu 35,5%. Pe elemente de structură, creşteri s-au înregistrat la lucrările de construcţii noi ( 39,8%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente ( 37,0%) şi la lucrările de reparaţii capitale (19,2%). INS precizează că pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la clădirile rezidenţiale (51,0%), construcţiile inginereşti (34,7%) şi la clădirile nerezidenţiale (30,3%).

În august 2026, comparativ cu iulie 2026, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 1,6%, creştere evidenţiată la lucrările de construcţii noi (3,0%), în timp ce lucrările de reparaţii capitale şi lucrările de întreţinere şi reparaţii curente au scăzut cu 1,2%, respectiv cu 1,0%, informează INS.

Pe obiecte de construcţii, au avut loc creşteri la clădirile rezidenţiale (3,4%) şi la lucrările de construcţii inginereşti (2,7%). Clădirile nerezidenţiale au scăzut cu 1,6%. Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 7,2%, creştere evidenţiată astfel: lucrările de construcţii noi (6,0%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (3,1%) şi la lucrările de reparaţii capitale (1,1%). Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii s-a mărit la clădirile rezidenţiale (7,3%), construcţiile inginereşti (6,2%) şi la clădirile nerezidenţiale (2,1%).

Potrivit datelor INS, în perioada 1.I-31.VIII.2026 comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2025, volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 15,4%, creştere înregistrată la lucrările de construcţii noi (18,7%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (10,9%) şi la lucrările de reparaţii capitale (6,8%). Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat creşteri la clădirile rezidenţiale (22,9%), construcţiile inginereşti (14,9%) şi la clădirile nerezidenţiale (11,3%). În acelaşi timp, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 11,7% astfel: lucrările de construcţii noi (16,8%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+9,6%) şi lucrările de reparaţii capitale (4,9%). Pe obiecte de construcţii, creşteri s-au înregistrat la clădirile rezidenţiale (21,6%), construcţiile inginereşti (11,6%) şi la clădirile nerezidenţiale (10,2%), precizează INS.