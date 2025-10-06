Italia cere Statelor Unite să reconsidere noua taxă suplimentară la importurile de paste

Guvernul italian colaborează strâns cu Comisia Europeană pentru a convinge Statele Unite să renunţe la impunerea unei taxe antidumping suplimentare asupra pastelor italiene, care ar duce la dublarea preţului acestora, a anunţat Ministerul italian de Externe, transmite Reuters.

Decizia Washingtonului prevede o taxă suplimentară de 91,74%, în urma unei anchete a Departamentului american al Comerţului, care a acuzat doi mari producători italieni că ar fi vândut paste la preţuri neloiale între iulie 2023 şi iunie 2024.

Noua taxă s-ar adăuga tarifului general de 15% aplicat importurilor din Uniunea Europeană şi ar intra în vigoare din ianuarie 2026.

Ministerul de Externe de la Roma a contestat concluziile anchetei şi a anunţat că sprijină companiile italiene afectate prin intermediul ambasadei din Washington.

Statele Unite reprezintă una dintre cele mai importante pieţe de export pentru pastele italiene, cu livrări de aproape 800 de milioane de dolari anual. În 2024, exporturile totale de paste ale Italiei au depăşit 4 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate de institutul naţional de statistică ISTAT.

Confindustria, principala organizaţie a mediului de afaceri italian, a revizuit recent în scădere prognozele de creştere economică pentru 2025, invocând efectele tarifelor americane şi tensiunile geopolitice asupra exporturilor.