Kelemen Hunor: Punem capăt unei crize guvernamentale; celelalte crize rămân

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, că se pune capăt unei crize uriașe, însă celelalte crize rămân, una dintre acestea fiind cea bugetară.

‘Astăzi, vom vota un Guvern printr-o majoritate conjuncturală, printr-o majoritate de necesitate, dar responsabilă față de cetățeni și față de țară. Vom pune capăt unei crize guvernamentale mult prea lungă și cu consecințe care ne vor urmări mult timp de aici înainte. Vom vota un Guvern monocolor și fără o majoritate stabilă, condus de domnul Luca Niculescu. Suntem conștienți, și sper că și Guvernul este conștient, că prin acest vot de învestire doar criza guvernamentală declanșată în luna mai ia sfârșit. Celelalte crize rămân. Rămâne criza bugetară, nu scăpăm de criza economică, criza socială bate la ușă, neîncrederea în instituțiile fundamentale a atins cote uriașe, polarizarea societății este vizibilă și, între timp, criza combustibililor apasă greu pe fiecare om, pe fiecare societate comercială’, a punctat Kelemen Hunor.

Potrivit liderului UDMR, toate aceste provocări necesită soluții, iar politica înseamnă compromis.

‘Oamenii așteaptă soluții de la noi: în primul rând de la Guvern, dar, în ultimă instanță, de la toți cei care au beneficiat de votul de încredere al oamenilor în anul 2024. UDMR a semnat un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu. Am făcut acest acord din responsabilitate și din dorința de a oferi, la început de drum, un sprijin Guvernului și o protecție comunității noastre. Dialogul, însă, va fi necesar în continuare, pe fiecare proiect de lege, pe fiecare ordonanță și pe toate politicile publice noi. Politica înseamnă compromisuri. Vremurile sunt tulburi și, dincolo de compromis, dacă nu se realizează, există un singur teritoriu: teritoriul haosului, teritoriul dezordinii, teritoriul dezastrului. România nu ar trebui să încerce nici măcar o zi de aventură dincolo de granițele dialogului politic’, a subliniat Kelemen Hunor.

El a anunțat că UDMR intră de astăzi în opoziție, dar va oferi un sprijin punctual Guvernului României, în contextul unei responsabilități uriașe.

‘Cei care vom părăsi astăzi Executivul și vom intra în rândurile opoziției, dar oferind sprijin punctual Guvernului României, avem și vom avea o responsabilitate uriașă. Trebuie să arătăm că se poate și altfel. Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă în comparație cu ceea ce a oferit partidul AUR. O alternativă rațională și credibilă, o alternativă predictibilă și bazată pe înțelegere. Și nu pe dezbinare, nu pe ură, nu pe excludere și nu pe un radicalism vecin cu violența și cu haosul. Este o provocare uriașă. Atât pentru Guvernul condus de Luca Niculescu, cât și pentru opoziția democratică. Și poate este ultima șansă pentru o Românie democratică. Pentru o Românie în care fiecare cetățean se va simți în siguranță și va avea speranța că ziua de mâine poate să fie mai bună decât ziua precedentă’, a transmis președintele UDMR.