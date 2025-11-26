Manole, despre cumulul pensie-salariu: Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, a anunțat că intenția în ceea ce privește cumulul pensiei cu salariul este aceea de a face un proiect aplicabil, nepopulist și care să aibă rezultate concrete.

‘Decizia politică a PSD este de a nu susține nicio excepție la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curții Constituționale Nr. 1414/2009. Aceasta se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constituție. Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete’, a precizat, marți, ministrul pe pagina sa de Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la finele săptămânii trecute, că proiectul privind limitarea cumulării pensiei cu salariul la stat va fi definitivat cel mai târziu luni și că se va ține cont de decizii ale Curții Constituționale și de realitățile din domeniu.

‘Proiectul va fi definitivat cel mai târziu luni. (…) Impunerea interdicției cumulului pensiei cu salariul pe care dorim să o facem trebuie să țină cont de decizii ale Curții Constituționale legate de această speță și de realitățile din domeniu. Gândiți-vă că, dacă un om este ales într-o funcție, deci este votat într-o funcție, el intră într-o zonă în care, dacă am declara așa ceva, din start proiectul probabil că ar fi declarat neconstituțional. Dar, fondul problemei este următorul: acest proiect, dacă va fi pus în practică și subliniem, ne dorim acest lucru, ar urma să vizeze interdicțiile legate de pensiile care sunt necontributive, subliniez, nu de pensiile contributive’, a afirmat prim-ministrul, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Bolojan a dat câteva exemple din Educație și Sănătate. ‘Dacă am o școală dintr-o zonă rurală unde am un profesor de fizică, de exemplu, pensionar, dar nu am un profesor de fizică, mie mi se pare logic ca, dacă acel venerabil profesor dorește să continue și îi permite sănătatea, e preferabil să continue. Am un spital într-un județ mic, care nu este centru universitar, unde am un medic bun care a ajuns la pensie, n-are cine să-l înlocuiască, este logic să poată lucra mai departe. Dar avem și alte situații în care mie mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani pentru că ai avut o muncă agasantă și, după aia, a doua zi, să te angajezi din nou în sectorul public, într-o zonă adiacentă. Și atunci, dacă tot trebuie să reducem cheltuieli, trebuie să discutăm deschis. E de preferat ca oameni care ocupă posturile celor care ar putea să fie debutanți sau care pot să fie vacante ar putea să plece și să se angajeze în sectorul privat sau în altă parte. Asta a fost logica după care am propus acest proiect. În momentul în care va fi definitivat, în afara unor variante de lucru, se va comunica atât pentru avizare CSM, pentru că există o componentă care se referă și la această zonă, și avem nevoie de un aviz al CSM-ului și va fi și o transparență cât se poate de clară și va fi un document pe care vom putea discuta’, a explicat premierul.