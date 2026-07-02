Meta intră pe piaţa serviciilor cloud şi va vinde putere de calcul pentru AI. Acţiunile au urcat cu aproape 10%

Acţiunile Meta Platforms au urcat cu circa 10% miercuri, după ce compania a confirmat că pregăteşte lansarea unei afaceri de tip cloud, prin care va închiria către clienţi externi capacitatea de calcul neutilizată din centrele sale de date dedicate inteligenţei artificiale, transmite CNBC.

Potrivit informaţiilor confirmate de CNBC, Meta analizează două variante: fie va oferi acces la modelele sale de inteligenţă artificială găzduite pe propria infrastructură, fie va închiria direct puterea brută de procesare (compute), destinată dezvoltatorilor şi companiilor care au nevoie de resurse pentru antrenarea şi rularea modelelor AI.

Decizia reprezintă o schimbare importantă de strategie. În ultimii ani, Meta a investit masiv în infrastructura AI, iar pentru 2026 compania estimează cheltuieli de capital de până la 145 de miliarde de dolari, destinate construirii de noi centre de date şi achiziţiei de procesoare grafice (GPU).

Prin monetizarea capacităţii excedentare, Meta încearcă să transforme aceste investiţii uriaşe într-o sursă suplimentară de venituri. Vestea a fost bine primită de investitori, mai ales că în ultimele luni existau îngrijorări privind ritmul foarte ridicat al cheltuielilor companiei.

Intrarea Meta pe piaţa cloud o pune însă în concurenţă directă cu giganţi deja consacraţi, precum Amazon, Microsoft, Google şi CoreWeave, într-un sector unde cererea pentru putere de calcul AI depăşeşte în continuare oferta disponibilă.

Anunţul a avut un efect negativ asupra unor companii specializate în infrastructură AI. Acţiunile CoreWeave şi Nebius Group au scăzut cu aproximativ 12%, investitorii anticipând că apariţia Meta va intensifica concurenţa pe această piaţă.

Ideea nu este complet nouă. Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, sugerase încă din 2025 că, dacă societatea va construi mai multă infrastructură decât are nevoie pentru propriile modele AI, ar putea închiria surplusul către alte companii.

Meta urmează astfel exemplul SpaceX, care a început şi ea să comercializeze capacitatea excedentară de calcul în 2026. Compania lui Elon Musk a semnat deja contracte importante cu Anthropic şi Google pentru furnizarea de resurse dedicate inteligenţei artificiale.

În acelaşi timp, Meta încearcă să recupereze teren în competiţia AI. Deşi anul trecut a investit aproximativ 14 miliarde de dolari pentru a-l aduce în companie pe Alexandr Wang, iar în primăvară a lansat modelul AI Muse Spark, acesta a fost prezentat drept o bază solidă pentru dezvoltări viitoare, nu drept cel mai performant model disponibil pe piaţă.

Investitorii par însă să considere că noua strategie cloud poate transforma investiţiile masive în infrastructură într-un avantaj competitiv şi într-o sursă importantă de venituri pe termen lung.