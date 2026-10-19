Peste 1,2 miliarde de euro, puse la dispoziția fermierilor prin apeluri de proiecte, în ultimele șase luni

Peste 1,2 miliarde de euro au fost puse la dispoziția fermierilor prin apeluri de proiecte lansate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în ultimele șase luni, cea mai mare parte a fondurilor fiind destinată investițiilor în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, a declarat luni ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

‘AFIR a lansat mai multe programe, mai multe apeluri pentru depunere de proiecte. În aceste șase luni, peste 1,2 miliarde de euro au fost puse la dispoziția fermierilor prin apeluri de proiecte, aproape un miliard de euro pentru capacități de producere de energie electrică din surse regenerabile, parțial pentru autoritățile locale, dezvoltare rurală, parțial pentru fermieri. Aici vorbim de două apeluri care sunt gestionate de AFIR’, a afirmat Tanczos Barna, la prezentarea bilanțului mandatului său interimar.

Ministrul interimar a prezentat și situația apelurilor de proiecte destinate investițiilor în agricultură.

‘Al treilea apel pentru DR14 (pentru investiții în fermele de mici dimensiuni n.r), a fost lansat apelul pentru un buget total de 108 milioane de euro. Până pe 31 octombrie, ora 16:00, sunt așteptate proiectele să fie depuse toate în această perioadă. Pentru tinerii fermieri, DR12, și aici avem apelul lansat până pe 2 decembrie. Este iarăși o schemă care a fost amplu discutată, dezbătută și lansată în sprijinul tinerilor fermieri’, a precizat acesta.

Totodată, Tanczos Barna a anunțat lansarea unor apeluri pentru investiții în floricultură, plante medicinale și sectorul vitivinicol.

‘În același timp, pentru investiții în floricultură, pentru proiecte medicinale, s-a lansat DR18 cu un buget de 5 milioane de euro și pentru sectorul vitivinicol, programul de 11 milioane de euro pentru investiții, unde s-a și prelungit perioada de depunere a proiectelor până pe 30 noiembrie’, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

Acesta a precizat că la nivelul ministerului a fost inițiată și o procedură de modificare a programului destinat sectorului vitivinicol, pentru a facilita accesul fermierilor la finanțare.