Pfizer a depăşit estimările privind rezultatele financiare şi a majorează prognoza de profit, în pofida scăderii vânzărilor

Pfizer a raportat joi rezultate peste aşteptări pentru al treilea trimestru şi a revizuit în urcare estimările de profit pentru întregul an, datorită reducerilor de costuri care au compensat scăderea veniturilor generate de produsele anti-Covid, relatează CNBC.

Gigantul farmaceutic se aşteaptă acum la un profit ajustat între 3 şi 3,15 dolari pe acţiune pentru 2025, faţă de estimarea anterioară de 2,90–3,10 dolari. Compania a explicat creşterea prin performanţa ”solidă” din acest an, încrederea în strategia sa şi progresele realizate în reducerea cheltuielilor.

Veniturile trimestriale au ajuns la 16,65 miliarde de dolari, peste estimarea de 16,58 miliarde, deşi în scădere cu 6% faţă de anul precedent, din cauza cererii mai mici pentru vaccinul Comirnaty şi tratamentul antiviral Paxlovid.

Profitul net a fost de 3,54 miliarde de dolari, echivalentul a 62 de cenţi pe acţiune, comparativ cu 4,47 miliarde de dolari anul trecut.

Rezultatele includ o taxă unică de 1,35 miliarde de dolari aferentă unui acord de licenţiere cu compania chineză 3SBio, care a redus câştigul pe acţiune cu aproximativ 20 de cenţi.

Pfizer şi-a menţinut estimarea de venituri totale pentru 2025 între 61 şi 64 de miliarde de dolari. Acţiunile companiei au crescut cu peste 1% în urma anunţului.

Directorul financiar, Dave Denton, a declarat că Pfizer este pe cale să reducă costurile cu 7,7 miliarde de dolari până la sfârşitul lui 2027, dintre care 4,5 miliarde până la finalul lui 2025.

Compania a beneficiat recent şi de un acord cu administraţia Trump, prin care s-a angajat să reducă preţurile medicamentelor în SUA. În schimb, Pfizer este scutită timp de trei ani de noile tarife vamale pe produse farmaceutice, atâta timp cât investeşte în producţia internă. Planul prevede investiţii de 70 de miliarde de dolari în fabrici şi centre de cercetare din SUA.

”Acordul va ajuta pacienţii americani să plătească preţuri mai mici pentru medicamente, oferindu-ne claritatea necesară pentru a investi în inovaţie”, a spus Denton.

Pfizer încearcă să compenseze declinul afacerii cu produse Covid prin dezvoltarea portofoliului de oncologie, după achiziţia Seagen pentru 43 de miliarde de dolari şi printr-o posibilă preluare a companiei Metsera, aflată însă în centrul unei lupte cu rivalul Novo Nordisk.

CEO-ul Albert Bourla a reafirmat încrederea în fuziunea cu Metsera, spunând că oferta Pfizer ”rămâne cea mai solidă şi realistă”, în timp ce a doua ofertă a danezilor de la Novo Nordisk ar fi „nerealizabilă din cauza riscurilor antitrust”.

Vânzările vaccinului Comirnaty au scăzut cu 19%, la 1,15 miliarde de dolari, iar cele ale tratamentului Paxlovid au coborât cu 55%, la 1,23 miliarde. În schimb, medicamente precum Eliquis (2,02 miliarde de dolari, +25%), Vyndaqel (1,59 miliarde) şi tratamentul pentru migrene Nurtec (412 milioane) au depăşit aşteptările analiştilor.

Acţiunile Pfizer sunt în scădere cu 7% de la începutul anului.