Piața auto din România a avut cel mai puternic declin din UE în ianuarie

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ritm anual în luna ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025, afectate de scăderile înregistrate pe principalele piețe, inclusiv Germania, Franța și Polonia, arată datele publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Asociația, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa, a informat că că 961.382 de autoturisme au fost înmatriculate în luna ianuarie 2026 în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), în scădere cu 3,5% comparativ cu aceeași lună din 2025. Piața auto din Uniunea Europeană a înregistrat o contracție de 3,9% în ritm anual, până la 799.625 de autoturisme.

Piața auto din România a înregistrat un declin de 33,5% în ritm anual, în condițiile în care în prima lună a acestui an au fost înmatriculate doar 7.927 autoturisme, comparativ cu 11.920 autoturisme în luna ianuarie a anului trecut.

În funcție de motorizare, înmatriculările de mașini pe benzină în Europa au scăzut cu aproximativ 26% în ritm anual, cu un declin dramatic în Franța, respectiv 49% și în Germania, cu 30%. Aceste autoturisme au trecut de la aproape o treime din cota de piață în Europa la puțin peste o cincime. În schimb, vânzările de mașini electrice cu baterii, hibride plug-in și hibrid-electrice au crescut cu aproximativ 14%, 32% și 6% și, împreună, au reprezentat 69% din înmatriculări, față de 59% în ianuarie 2025.

În rândul principalilor constructori generaliști, înmatriculările Volkswagen, Renault și Toyota în Europa au scăzut cu 3,8%, 15%, respectiv, 13,4%, în timp ce cele ale producătorului chinez BYD au crescut cu 165%. De asemenea, înmatriculările Stellantis au înregistrat creșteri de 6,7%.

În interiorul grupului Renault, înmatriculările de autoturisme marca Dacia în Europa au scăzut cu 35% în luna ianuarie, până la 31.819 de unități.

Industria auto europeană este în mijlocul unei transformări majore, producătorii tradiționali de automobile luptându-se să concureze cu modelele chinezești mai ieftine și cu un efort acum amânat către decarbonizare. De asemenea, producătorii europeni se confruntă cu un mediu comercial și mai incert, după ce vineri majoritatea tarifelor americane au fost declarate ilegale de Curtea Supremă a Statelor Unite.