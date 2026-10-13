Resursa umană a devenit principalul factor care influențează ritmul de creștere al companiilor din domeniul construcțiilor

Deși au proiecte importante și planuri serioase de dezvoltare, companiile din construcții se confruntă cu o lipsă tot mai mare de personal. Concelex are peste 1.300 de angajați, însă ar putea angaja rapid încă 1.000 de oameni, dacă i-ar găsi pe piața muncii, explică Gina Iordan, directorul de resurse umane al companiei, într-un interviu acordat Income Magazine. Ea prezintă și câteva măsuri care ar putea reduce deficitul de personal din sector.

Income: Concelex are peste 1.300 de angajați și circa 100 de șantiere active, iar afacerile cresc rapid. Câți oameni noi trebuie să aducă compania și pe ce posturi?

Gina Iordan: În acest moment, avem procese de recrutare deschise pentru aproape toate categoriile de personal, de la manageri de proiect, șefi de șantier și ingineri specialiști, până la muncitori calificați și necalificați. Nevoia de personal este una constantă, pe măsură ce portofoliul de proiecte crește.

Dacă forța de muncă ar fi disponibilă în piață, estimăm că am putea angaja într-un termen foarte scurt aproximativ 1.000 de persoane. Poate părea o cifră mare, însă ea reflectă realitatea din construcții: proiecte există, investiții există, capacitate de dezvoltare există, însă resursa umană a devenit principalul factor care influențează ritmul de creștere al companiilor din domeniu.

Din perspectiva noastră, provocarea nu mai este să găsim proiecte, ci oamenii care să le ducă la bun sfârșit și la standardele noastre de calitate. Acesta este motivul pentru care recrutarea și dezvoltarea profesională reprezintă astăzi priorități strategice pentru Concelex.

Income: Cum încearcă Concelex să rezolve problema deficitului de forță de muncă?

Gina Iordan: La Concelex abordăm această provocare pe mai multe direcții. În primul rând, ne concentrăm pe oamenii pe care îi avem deja în organizație. Investim în dezvoltarea lor profesională, îi pregătim pentru roluri cu responsabilitate mai mare și le oferim perspective de creștere pe termen lung în cadrul companiei.

Colaborăm constant cu instituțiile de învățământ și cu universitățile tehnice, în special, pentru a atrage tineri aflați la început de carieră. Le oferim oportunitatea de a se dezvolta într-un mediu profesionist și de a fi implicați în proiecte complexe și de anvergură. În ceea ce privește recrutarea muncitorilor, provocările sunt însă și mai mari. Deși colaborăm cu ANOFM și utilizăm toate canalele de recrutare disponibile, deficitul de personal calificat și necalificat rămâne semnificativ. În aceste condiții, recrutarea de muncitori din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate, nu o opțiune.

Income: Ce își doresc astăzi candidații de la un angajator? Mai este salariul cel mai important?

Pe lângă un pachet salarial competitiv, candidații își doresc și o serie de beneficii care, în mare parte, s-au uniformizat la nivelul pieței și sunt așteptate de la orice angajator. În construcții, observăm însă că există câteva criterii care cântăresc foarte mult: stabilitatea companiei, tipul și complexitatea proiectelor în care vor fi implicați, precum și continuitatea activității. Oamenii vor să știe că fac parte dintr-o organizație solidă, care are proiecte pe termen lung și care le poate oferi predictibilitate și oportunități de dezvoltare în carieră.

Income: Cum îi convingeți pe ingineri, manageri de proiect și muncitori calificați să rămână în România și să aleagă Concelex în locul unui loc de muncă în străinătate?

Gina Iordan: Decizia de a pleca sau de a rămâne nu se rezumă doar la salariu. Dacă oamenii găsesc în România un pachet de beneficii și oportunități comparabil cu cel din străinătate, atunci intervine și factorul emoțional: apropierea de familie, de comunitate și confortul de a lucra într-un mediu familiar cântăresc foarte mult.

Ceea ce putem oferi noi este un mix de stabilitate, proiecte complexe și oportunități reale de dezvoltare profesională. Inginerii și managerii de proiect își doresc să lucreze la proiecte relevante, care să le permită să crească și să își valorifice competențele, iar Concelex le oferă această oportunitate.

Income: Dacă ați putea propune trei măsuri care ar ajuta companiile din construcții să-și asigure forța de muncă necesară în următorii ani, care ar fi acestea?

Gina Iordan: În primul rând, o colaborare mult mai strânsă între mediul de afaceri și sistemul de educație. Companiile trebuie implicate activ în definirea competențelor de care economia are nevoie, iar universitățile și școlile trebuie să pregătească specialiști conectați la realitățile pieței muncii.

A doua măsură ar fi revitalizarea învățământului profesional și tehnic. România are nevoie nu doar de ingineri, ci și de meseriași bine pregătiți. Fără investiții consistente în formarea viitorilor electricieni, instalatori, fierari-betoniști, dulgheri sau operatori de utilaje, deficitul de personal din construcții va continua să se accentueze.

A treia direcție vizează legislația muncii și fiscalitatea. Avem nevoie de mai multă flexibilitate și de măsuri care să reducă presiunea fiscală asupra veniturilor din muncă. În prezent, o parte semnificativă din costul salarial este reprezentată de taxe și contribuții, iar acest lucru afectează atât angajatorii, cât și puterea de cumpărare a angajaților. Cred că un cadru legislativ mai flexibil și o fiscalitate mai echilibrată ar contribui atât la atragerea, cât și la menținerea forței de muncă în România.