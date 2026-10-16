Rețele Electrice România: Infrastructură mai puternică și noi proiecte pentru comunități

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a continuat în ultimul an dezvoltarea pe piața românească, iar modernizarea rețelelor de distribuție a reprezentat una dintre componentele importante ale programului de investiții. Compania desfășoară constant lucrări de modernizare pentru stațiile și liniile electrice gestionate, și implementează proiecte care permit digitalizarea și automatizarea rețelei, în timp ce rețeaua trebuie să preia producția prosumatorilor și consumul nou creat de dezvoltarea orașelor.

Rețelele electrice formează infrastructura pe care se sprijină întregul sistem energetic, iar investițiile în modernizarea, extinderea și digitalizarea lor sunt esențiale pentru siguranța alimentării și dezvoltarea economiei. În aceast scop, Rețele Electrice România a investit în 2025 aproximativ 1,4 miliarde de lei, dintre care 908 milioane din fonduri proprii, iar lucrările puse în funcțiune au valorat circa 1,2 miliarde de lei. Programul de investiții a inclus două stații noi și patru modernizate, 64 de kilometri de rețea de înaltă tensiune refăcută, 303 kilometri noi de medie tensiune și alți 453 modernizați, 575 de puncte de telecontrol, aproape 1.000 de posturi noi de transformare și 440 modernizate. Numărul contoarelor inteligente a ajuns la aproximativ două milioane. În Muntenia au fost realizate investiți în valoare de aproximativ 655 de milioane de lei, inclusiv pentru stațiile Filaret și Obor. În Banat, investițiile au depășit 286 de milioane de lei, cu lucrări realizate în cadrul liniilor electrice aeriene Gătaia–Bocșa și Moldova Nouă–Oravița, iar în Dobrogea au ajuns la circa 303 milioane de lei, cu intervenții în Năvodari, Mangalia și Valu lui Traian.

Anul acesta au fost finalizate lucrările de modernizare a stației Obor, în urma unei investiții de peste 66 de milioane de lei, din fonduri proprii, într-un punct important care deservește aproximativ 69.000 de clienți din București. La Timișoara, stația Freidorf a fost modernizată cu circa 26 de milioane de lei, iar Azur, cu peste 12 milioane. În zona Gărâna–Văliug–Trei Ape a început un proiect de 57,6 milioane de lei, care va extinde rețeaua și va crea trasee de rezervă. „Modernizarea infrastructurii de distribuție este o prioritate strategică pentru Rețele Electrice România și o responsabilitate față de comunități. Prin astfel de proiecte, ne asigurăm că rețeaua noastră este pregătită să susțină atât cerințele actuale ale consumatorilor, cât și dezvoltarea economică și rezidențială a zonelor în care operăm”, a explicat Mihai Pește, Director General al Rețele Electrice România.

Un an plin de investiții și de provocări

Pentru 2026, compania și-a continuat planul de investiții, prin proiecte de 1,3 miliarde de lei, dintre care 821,3 milioane din surse proprii. Anul acesta lucrările vizează în principal modernizarea și înlocuirea infrastructurii de distribuție a energiei electrice, prin schimbarea cablurilor de înaltă și medie tensiune uzate și prin reabilitarea liniilor aeriene și subterane. O componentă importantă o reprezintă realizarea de bucle și reconfigurări de rețea pentru creșterea redundanței și asigurarea continuității alimentării consumatorilor. Per ansamblu, investițiile urmăresc creșterea fiabilității rețelei, îmbunătățirea calității energiei furnizate și reducerea costurilor operaționale pe termen lung.

Compania își va continua proiectele de modernizare și în anii următori. Recent a fost anunțată semnarea unui contract de co-finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru modernizarea stației Cetate din Timișoara, în valoare de 123,49 milioane de lei. Stația Cetate deservește peste 25.000 de clienți din centrul Timișoarei, iar, la finalul lucrărilor de modernizare, capacitatea ei de transformare va fi mărită, prin adăugarea unui nou transformator de putere, de 40 MVA. Stația deservește peste 25.000 de clienți din Timișoara și poate prelua, la nevoie, alimentarea cu energie electrică a unor stații adiacente.

Anul acesta au mai fost lansate o serie de licitații pentru diferite proiecte de modernizare și digitalizare a rețelei, printre care se și modernizarea stației Basarabi din Constanța. Stația Basarabi este cea mai mare stație din Dobrogea aflată la interfața cu Sistemul Energetic Național, iar proiectul prevede înlocuirea integrală a echipamentelor primare și secundare, urmând să fie montate 18 celule noi de 110 kV și vor fi înlocuite două transformatoare de câte 25 MVA. Un alt proiect demarat în acest an vizează construcția unei noi stații de transformare, la Balotești, în valoare de peste 75 de milioane de lei. Noua stație va deservi localitățile Balotești, Corbeanca și Otopeni, o zonă în care locuințele și activitatea economică au crescut rapid.

Pentru 2026–2030, Rețele Electrice România are aprobate prin Fondul pentru Modernizare proiecte de circa 1,36 miliarde de lei, din care aproximativ un miliard este finanțare nerambursabilă. Alte 135 de milioane de lei sunt alocate sistemelor avansate de management și instrumentelor digitale pentru echipele din teren. Rețeaua ar trebui astfel să identifice mai repede problemele și să redistribuie energia cu mai puține întreruperi.

De la infrastructură la oameni

Pe lângă investițiile în modernizarea rețelei, Rețele Electrice România derulează și programe de responsabilitate socială prin care sprijină comunitățile din zonele în care activează. Una dintre aceste inițiative a fost donarea către Spitalul Clinic Fundeni din București a unui grup electrogen de 500 ÷ 550 kVA, pentru a putea asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în cadrul instituției, chiar și în situații neprevăzute. Echipamentul este destinat cu prioritate secțiilor critice și spațiilor în care continuitatea alimentării este esențială, reducând riscul ca aparatura medicală și sistemele de monitorizare să fie afectate de o întrerupere. „Continuăm să ne implicăm activ în sprijinirea comunităților în care operăm, iar această donație reprezintă un pas esențial în protejarea serviciilor medicale vitale. Generatorul oferit va permite Spitalului Clinic Fundeni să își mențină funcționarea echipamentelor critice – de la aparatura de terapie intensivă până la sistemele de monitorizare și intervenție – chiar și în condiții de întreruperi neprevăzute ale alimentării cu energie electrică. Prin întărirea infrastructurii electrice, contribuim la o alimentare mai rezilientă, atât pentru personalul medical, cât și pentru toți cei care depind de aceste servicii indispensabile”, a spus Mihai Pește.

Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 136.000 de kilometri în Muntenia, Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție. Infrastructura operată de către companie numără 293 de stații de transformare și peste 26.000 de posturi de transformare.