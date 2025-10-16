Șase din zece companii globale plănuiesc să-și majoreze investițiile în combaterea riscurilor cibernetice

Șase din zece companii globale (60%) au în plan să-și majoreze investițiile în combaterea riscurilor cibernetice ca răspuns la schimbările geopolitice, în condițiile în care doar 6% dintre organizațiile intervievate se consideră foarte capabile să reziste cu succes tuturor scenariilor de amenințări cibernetice analizate, reiese din sondajul PwC ‘Global Digital Trust Insights 2026’, publicat miercuri.

Conform cercetării de specialitate, aproape un sfert (24%) dintre companiile participante la studiu cheltuie în prezent semnificativ mai mult pentru măsuri de prevenție (monitorizare, analiză, testare, control, training) decât pentru măsuri reactive (răspuns la incidente, recuperare, litigii, amenzi). În același timp, 67% cheltuie aproximativ aceleași sume pentru prevenție și răspuns, ceea ce poate fi mai riscant și costisitor.

De asemenea, peste un sfert dintre respondenți declară că organizația lor a plătit mai mult de un milion de dolari, în cea mai severă breșă de securitate suferită în ultimii trei ani, iar cele mai afectate au fost companiile mari, cu venituri de peste 5 miliarde de dolari, cele din SUA și cele din sectorul de tehnologie, media și telecom (TMT). De altfel, companiile care au suferit astfel de atacuri sunt mai dispuse decât celelalte să-și crească bugetele de investiții în securitatea cibernetică, notează concluziile sondajului.

La nivel general, opt din zece (78%) executivi intervievați spun că bugetele lor de securitate cibernetică vor crește în următorul an, ușor peste nivelul de 77% înregistrat anul trecut, în timp ce aproape jumătate din respondenți vor crește investițiile în acest domeniu cu peste 5%.

Potrivit sursei citate, circa 36% dintre companiile analizate susțin că vor investi cu prioritate în capabilități de inteligență artificială (AI) pentru a-și proteja sistemele cibernetice în următorul an. Alte priorități sunt: securitatea în cloud (34%), securitatea rețelelor (28%) și protecția datelor (26%).

Totodată, aproape jumătate dintre cei chestionați plănuiesc să folosească AI pentru a detecta amenințările cibernetice, în timp ce 35% intenționează să folosească agenți AI pentru a îmbunătăți arii precum securitatea în cloud, protecția datelor și apărarea cibernetică în organizațiile lor.

‘Implementarea AI în securitatea cibernetică vine și cu provocări pentru companii, în condițiile în care 50% dintre respondenți spun că se confruntă cu lipsa cunoștințelor în domeniu, iar 41% cu lipsa abilităților necesare. În aceste condiții, AI este pe primul loc și în topul priorităților de outsourcing pentru companii când vine vorba de securitatea cibernetică’, se arată în cercetare.

Pe acest fond, 49% din totalul companiilor analizate nu au luat în calcul sau implementat până în acest moment nicio măsură pentru a se proteja de viitoarele riscuri cibernetice generate de computerele cuantice. Astfel, doar 8% dintre respondenți au în topul priorităților pregătirea sistemelor lor pentru a rezista unor potențiale amenințări din partea acestei noi tehnologii.

‘Pregătirea pentru computerele cuantice nu e doar un upgrade tehnic, ci reprezintă un salt fundamental și strategic către practicile de securitate cibernetică ale viitorului. În prezent, majoritatea organizațiilor se confruntă cu obstacole în pregătirea acestui salt, cum ar fi lacune în expertiza tehnică, cunoștințe limitate la nivel instituțional și sisteme moștenite rigide’, susțin specialiștii.

Sondajul ‘Global Digital Trust Insights 2026’, realizat în perioada mai – iulie 2025, surprinde opiniile a 3.887 de directori din domeniul afacerilor și tehnologiei din 72 de țări. Repartizarea regională a răspunsurilor este: Europa de Vest (32%), America de Nord (27%), Asia Pacific (18%), America Latină (11%), Europa Centrală și de Est (6%), Africa (4%) și Orientul Mijlociu (3%).