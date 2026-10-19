Tanczos Barna: Ministerul Agriculturii are nevoie urgent de 1,2 – 1,5 miliarde de lei la rectificarea bugetară

Ministerul Agriculturii are nevoie urgentă de o suplimentare a bugetului cu 1,2 – 1,5 miliarde de lei, la următoarea rectificare bugetară, pentru a putea efectua până la sfârșitul anului plățile aferente celor opt programe de sprijin destinate fermierilor, a declarat luni ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, la prezentarea bilanțului mandatului său interimar.

‘Pentru aceste programe, opt la număr, Ministerul va avea nevoie, până la sfârșitul anului, de o sumă cuprinsă între 1,2 și 1,5 miliarde de lei. Este discuția pe care am purtat-o de nenumărate ori cu ministrul Finanțelor, pentru a-l convinge ca, la apropiata rectificare bugetară, aceste sume să fie puse la dispoziția Ministerului Agriculturii. Multe dintre cereri sunt deja depuse, schemele sunt pregătite, plățile pot fi făcute, dar este nevoie de bani, este nevoie de o completare a bugetului Ministerului în vederea susținerii fermierilor. Este o perioadă în care s-au suprapus foarte multe probleme, toate independente de fermieri. Motorina de 11 lei nu poate să fie o cheltuială sustenabilă în agricultură’, a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul interimar a precizat că programele de sprijin au fost pregătite, însă plățile nu au putut începe din cauza lipsei fondurilor suplimentare.

‘Le-am centralizat ca sumă, ca impact bugetar, le-am prezentat și în mod oficial Ministerului Finanțelor. De fiecare dată, răspunsul a fost: oricum nu avem rectificare bugetară, mai așteptați. Putem aștepta noi, ministerul, fostul ministru, următorul ministru, dar nu noi suntem cei care așteptăm acele sume, nu ministerul are nevoie de bani, ci fermierii care plătesc motorina la 11 lei, fermierii care plătesc îngrășămintele la preț dublu, fermierii care sunt în competiție cu cei din celelalte state membre, unde s-au acordat aceste subvenții, fermierii pentru care Comisia a alocat deja o parte din bani, iar banii sunt în bugetul de stat și noi nu suntem în stare să mai punem o sumă și să începem să facem plăți. De aceea este nevoie urgent de rectificare bugetară și de aceea Ministerul Agriculturii are nevoie imediat de acea sumă de peste un miliard de lei, pentru ca până la sfârșitul anului să se poată face și plăți’, a explicat ministrul interimar.

Acesta a subliniat că fondurile europene destinate unor scheme de sprijin trebuie completate cu sume de la bugetul național pentru ca plățile să poată fi efectuate.

‘Sunt programe asumate la nivel european. Cadrul Iran este un program asumat de Comisia Europeană. Sumele din rezervă au fost disponibilizate de Comisia Europeană, conștientizând cât de gravă este situația fermierilor din întreaga Uniune Europeană. Deci, noi trebuie să operaționalizăm aceste plăți. Banii sunt parțial deja în bugetul de stat, bani trimiși de Comisie, iar cealaltă parte trebuie să o pună România din bugetul național’, a declarat Tanczos Barna.

Potrivit ministrului interimar, Ministerul Agriculturii nu a mai primit fonduri suplimentare din luna mai, iar operaționalizarea noilor scheme de sprijin depinde de rectificarea bugetară.

‘Nu au venit bani suplimentari la Ministerul Agriculturii din mai încoace, pentru că nu avem rectificare bugetară. Toate aceste programe europene care trebuie operaționalizate prin plăți trebuie să treacă prima dată printr-o rectificare bugetară’, a precizat acesta.

Tanczos Barna a menționat, totodată, că programele pentru care existau deja alocări bugetare au continuat, în pofida interimatului guvernamental.