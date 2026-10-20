UE va investi peste 390 de milioane euro în 135 de noi proiecte climatice și de mediu

Comisia Europeană a acordat luni peste 390 de milioane euro pentru 135 de noi proiecte din întreaga Europă, inclusiv din România, în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Suma alocată reprezintă mai mult de jumătate din nevoile totale de investiții în valoare de 579 de milioane euro pentru aceste proiecte. Restul finanțării provine din partea administrațiilor naționale, regionale și locale, a parteneriatelor public-private, a întreprinderilor, a partenerilor de proiect și a organizațiilor societății civile.

Proiectele LIFE joacă un rol semnificativ în tranziția UE către o economie curată, circulară și rezilientă. Ele contribuie la o mai bună pregătire și reziliență pentru fenomenele meteorologice extreme și la obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Această investiție va avea un impact de durată asupra mediului, economiei, industriei și bunăstării tuturor europenilor, a precizat Executivul comunitar.

Proiectele vor acoperi toate domeniile programului LIFE, mobilizând peste 223 de milioane euro (din care UE va furniza peste 151 de milioane euro) pentru 29 de proiecte privind natura și biodiversitatea menite să refacă și să protejeze habitatele naturale și să conserve speciile care trăiesc acolo.

De asemenea, aproape 163 de milioane euro (din care UE va furniza aproape 91 de milioane euro) vor fi alocați pentru 36 de proiecte care contribuie la o economie curată, circulară, eficientă din punct de vedere energetic și rezilientă la schimbările climatice, îmbunătățind în același timp calitatea vieții.

În plus, peste 102 milioane euro (din care UE va furniza peste 61 de milioane euro) sunt pentru 26 de proiecte de consolidare a rezilienței la schimbările climatice prin adaptare și atenuare, iar peste 91 de milioane euro (din care UE va furniza aproape 87 de milioane euro) vor fi alocați pentru 44 de proiecte menite să accelereze tranziția către o energie curată.

29 de proiecte din 16 state membre au fost selectate pentru a sprijini natura și biodiversitatea. Acestea variază de la proiectul Life Cocon în valoare de 9,2 milioane euro pentru refacerea dunelor de nisip costiere din Belgia până la proiectul Life pentru rațe de scufundare din Bulgaria – un proiect în valoare de 12,6 milioane euro pentru conservarea rațelor de scufundare amenințate la nivel mondial de-a lungul căii navigabile Marea Neagră-Mediterana. Alte proiecte vor salva și proteja, de asemenea, speciile rare, cum ar fi sand jurinea (Life pentru Jurinea, Cehia, 10,7 milioane euro), sigiliul inelat Saimaa (Life SOS, Finlanda, 11,3 milioane euro), desmanul din Pirinei, denumit și șobolanul trompetă iberic (Life Save Desman, Spania, 17,6 milioane euro), și mai multe specii de vulturi (Life for Vultures, România, 7,6 milioane euro, Bulgaria, 5,2 milioane euro).

36 de proiecte din 13 state membre au fost selectate pentru a promova o economie mai circulară și o calitate a vieții mai bună. Proiectul Life Reshape-D, cu un buget de 25,8 milioane euro, va reduce riscul de inundații în Valea Dender din Belgia prin refacerea proceselor de gestionare a apelor naturale. În Slovacia, proiectul Life Ecopressure, în valoare de 4,4 milioane euro, își propune să îmbunătățească calitatea aerului și să reducă eliberarea de microplastice utilizând tehnologia avansată de umflare a anvelopelor în timp real. În Țările de Jos, Life Waterhub, cu un buget de 11,1 milioane euro, va demonstra existența unui sistem inovator și flexibil de epurare a apelor uzate. Cu un buget de două milioane euro, proiectul Life Mums își propune să reducă expunerea femeilor la substanțe chimice care perturbă hormonii.

Dintre cele 26 de proiecte privind reziliența la schimbările climatice și atenuarea acestora, proiectul Carena Life din Germania, în valoare de 10 milioane euro, va promova tehnicile de eliminare a dioxidului de carbon bazate pe natură. În Irlanda, proiectul Life Flow, în valoare de 4,4 milioane euro, va integra soluții bazate pe natură pentru a proteja împotriva precipitațiilor intense și a furtunilor. Cu 5,9 milioane euro, proiectul Life Postfire va sprijini regiunea mediteraneeană în ceea ce privește refacerea după incendiile forestiere. În Austria, proiectul FGasFree Life, în valoare de 1,9 milioane euro, va dezvolta transportul frigorific fără gaze fluorurate și, cu 3,4 milioane euro, proiectul Life CCC Build din Finlanda va transforma reziduurile forestiere și agricole în materiale de construcție pentru stocarea carbonului. Cu un buget combinat de 7,8 milioane euro, alte trei proiecte vizează promovarea punerii în aplicare a politicilor climatice, sensibilizarea cu privire la acestea și sprijinirea respectării legislației UE în domeniul climei.

44 de noi proiecte multinaționale au fost selectate pentru finanțare pentru a sprijini tranziția către o energie curată. De exemplu, Facilitatea pentru orașe Life EUCF 3.0, în valoare de 15,8 milioane euro, va acoperi toate țările UE, plus Islanda, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord și Ucraina, oferind asistență financiară și tehnică autorităților locale pentru a investi în energie durabilă. În Portugalia, proiectul Life SET-M în valoare de 733.218 euro va sprijini renovarea energetică a clădirilor deținute de instituțiile de solidaritate socială. Atât Life Rise DHC din Croația, cât și Life Greetin din Danemarca, fiecare cu un buget de 2,1 milioane euro, vor sprijini investițiile în noi sisteme eficiente de încălzire și răcire centralizată în mai multe țări ale UE.