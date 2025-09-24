Volvo Cars a decis să producă în SUA noul model hibrid

Volvo Cars a anunțat marți că va începe producerea noului model hibrid în Statele Unite la finalul acestui deceniu, producătorul auto suedez continuând adaptarea la politicile comerciale ale administrației Trump, transmite Reuters.

Noul model, despre care nu se cunosc multe detalii, va fi destinat pieței americane și va ajuta Volvo să majoreze capacitatea de utilizare a fabricii sale din Carolina de Sud, a informat compania într-un comunicat.

Pe plan global companiile auto fac eforturi să-și regândească strategiile de producție, pentru a face față taxelor vamale impuse de administrația Trump mașinilor din import, ca parte a politicii mai extinse de a majora producția în SUA.

În aprilie, șeful Volvo Cars anunțase că firma va produce mai multe vehicule în Statele Unite, iar în iulie grupul auto suedez informase că va începe anul viitor producția celebrului SUV XC60 la fabrica din Carolina de Sud. În prezent aici sunt produse modelele electrice EX90 și Polestar 3.

Conform acordului comercial UE-SUA încheiat în august, Statele Unite ar fi trebuit să reducă taxele vamale la mașinile din UE de la 27% la 15%, ceea ce nu s-a întâmplat încă.