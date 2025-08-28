Bolojan: Măsura privind eliminarea posibilității cumulului pensiei cu salariul la bugetari va fi adoptată la mijlocul lui septembrie

Măsura privind eliminarea posibilității cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar va fi adoptată la mijlocul lunii septembrie, nu s-a renunțat la ea, ci a fost amânată pentru o atentă analiză, a declarat miercuri seara prim-ministrul Ilie Bolojan.

‘Nu s-a renunțat la ea, a fost amânată până pe la jumătate lunii septembrie. (…) Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână – două să identificăm problemele. Gândiți-vă, de exemplu, că acum se definitivează posturile în învățământ și sunt câteva specializări, sunt câteva școli din România, să spunem, din zona de urban mic, de rural, unde avem în anumite discipline un deficit de profesori de specialitate. Nu știu, în domeniul de fizică, de exemplu, înțeleg că avem puțini profesori și multe catedre sunt acoperite de profesori pensionari și atunci cine poate preda, nu e niciun fel de problemă. Dar în această situație, dacă am fi aprobat, să spunem, fără să vedem efectele în toate domeniile, ar fi apărut o problemă și, practic, cei care lucrează astăzi din poziția de pensionari în învățământ pe aceste ore nu ar mai fi putut lucra’, a arătat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat de ce s-a amânat măsura privind eliminarea posibilității cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar.

El a explicat că și în Sănătate sunt situații similare.

‘Avem anumite discipline, anumite specialități în spitale, tot în spitale mai mici, tot în urbanul mic, unde nu avem medici de specialitate care încă sunt acoperite de medici pensionari și atunci, cel puțin pentru aceste două zone, trebuie să calculezi efectele. În așa fel încât atunci când adopți o măsură să nu vrei să faci un bine sau un lucru de echitate sau niște economii și riști să creezi probleme în alte sisteme’, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, sunt analizate și aspectele de constituționalitate.

‘Lucrăm la analiza acestui lucru, analizăm aspectele care țin de constituționalitate pentru că, din nou, e o problemă și aici cu decizii ale Curții Constituționale, în așa fel încât în luna septembrie să putem veni sau în pachetul următor sau cu o altă măsură directă, o ordonanță, propunere pentru a rezolva și această situație, pentru că, așa cum v-am spus, nu e o problemă să sune popular, ci e o problemă pur și simplu de echitate’, a declarat Bolojan.

În context, el a precizat că Pachetul 2 de măsuri rezolvă administrația locală, dar sunt preconizate și fuziuni de instituții centrale.

‘În așa fel încât să ne reducem cheltuielile, pentru că, pe bună dreptate, oamenii spun: ‘bun, avem niște cheltuieli suplimentare, faceți ceea ce ține și de autoritățile centrale, de serviciile deconcentrate, nu doar noi să fim, să spunem, cei care achită această notă de plată’. Trebuie să participăm cu toții și reducerea cheltuielilor de funcționare acolo unde ele nu se justifică, este o necesitate în perioada următoare’, a subliniat Ilie Bolojan.