Guvernul spaniol vrea să limiteze creșterea prețurilor la electricitate și combustibili

Ministrul spaniol al Economiei, Carlos Cuerpo, a anunțat joi că pregătește un pachet de măsuri fiscale destinate să limiteze impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor locale la electricitate și combustibili, în una dintre cele mai dinamice economii ale Europei, relatează AFP.

Ostilitățile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului începând cu 28 februarie au stârnit îngrijorări privind creșterea prețurilor la nivel mondial, în special din cauza creșterii costului hidrocarburilor ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece o mare parte din exporturile de petrol și gaze ale țările din Golful Persic.

În Spania, prețurile combustibililor la pompă au crescut deja brusc, cu un salt de peste 25% la motorină, conform cifrelor oficiale.

Joi, ministrul Economiei, Carlos Cuerpo, a indicat că răspunsul Guvernului de la Madrid pentru a proteja puterea de cumpărare a populației va fi ‘în primul rând sub formă de măsuri fiscale’, modelate în principal după cele implementate în 2022, pentru a contracara creșterile de prețuri provocate de invazia rusească în Ucraina.

‘Există un consens destul de larg cu privire la efectul pozitiv de moderare a prețurilor (…) pe care (aceste măsuri) l-au avut’, a argumentat Carlos Cuerpo, după o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor și ai angajatorilor.

Ministrul Economiei a precizat că vor fi puse în aplicare ajutoare ‘specifice’ pentru sectoarele agricultură și transporturi, afectate deja de creșterea prețurilor la combustibili în Spania.

‘Prioritatea este să ne concentrăm pe finalizarea textului cât mai curând posibil în următoarele zile, astfel încât acesta să fie gata de aprobare’, a continuat oficialul.

Cu toate acestea, Carlos Cuerpo a dorit să transmită ‘un mesaj liniștitor’, afirmând că țara este ‘încă departe de situația care a fost în 2022’, când inflația în Spania a trecut de 10%.

Ministrul Economiei a precizat că rezistența Spaniei se datorează ‘diversificării’ aprovizionării sale cu energie, în special ‘angajamentului său decisiv’ față de sursele regenerabile de energie, care reprezintă 56% din mixul energetic național, conform ultimelor cifre oficiale disponibile.

Importurile de petrol ale Spaniei provin în principal din America și Africa, departe de zona Orientului Mijlociu, care a fost afectat de război și de perturbările transporturilor.