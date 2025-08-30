Ivan: Nu vor crește prețurile la gaze în această iarnă, cu siguranță

Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă prețul la gaze și este foarte sigur că în această iarnă factura nu o să crească, a declarat, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan.

‘Cea mai mare pondere în buzunarul oricărei familii, în perioada de iarnă, o reprezintă prețul la gaze, mai mult decât cel de la energie electrică. În ciuda reclamațiilor de potențial infringement din partea Comisiei Europene, am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârșitul sezonului rece, schema de plafonare a prețului la gaze. Faptul că Romgaz, companie cu capital majoritar de stat, a reușit să se dezvolte foarte mult în ultimul an și jumătate, doi ani, faptul că Transgaz a reușit să-și dezvolte capacitatea de transport al gazelor, a reușit să ne ducă la o reducere a prețului, în unele cazuri, chiar și sub prețul plafonat. Așa că nu vorbim doar despre o predictibilitate a unui preț care nu va crește în această iarnă la gaze – ceea ce este foarte sigur, nu o să crească prețul facturii la gaze în această iarnă – dar vorbim de o continuitate naturală atunci când am reglat piața, când am reglat partea de consum’, a spus Ivan la Digi 24.

Acesta a subliniat că în acest moment suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare cantitate de gaze pregătite pentru iarnă, înmagazinate.

‘Depășim 80%, în timp ce media europeană este la 76%, după ce m-am întâlnit cu toți operatorii din piață și le-am cerut explicit ca să cumpere gaze, să le înmagazineze încă de acum, când prețul este unul foarte mic în timpul verii, comparativ cu riscul ca în ianuarie sau în februarie, când avem prețuri de 3-4 ori mai mari pe bursă, să se aprovizioneze cu gaze. Este evident că prețul final pentru astfel de dezechilibru îl vor plăti tot oamenii. M-am asigurat încă de acum că nu o să ajungem acolo și, ca să conchid: nu. nu vor crește prețurile la gaze în această iarnă, cu siguranță’, a punctat ministrul Energiei.

El a reamintit că sunt în continuare valabile schemele de sprijin pentru termoficare, care țin de acele orașe care au propriul lor sistem de distribuție a agentului termic, și că vor avea în continuare acea schemă de sprijin a Ministerului Muncii persoanele cu venituri mici, fie că este vorba despre ajutorul de încălzire pentru persoane care se încălzesc cu lemne sau pentru cele care se încălzesc cu gaze.

‘Rămân în continuare toate cele scheme valabile în această iarnă’, a precizat Bogdan Ivan.