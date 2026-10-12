Mateescu (ANM): Directorul general nu a utilizat cardul instituțional și nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, susține că nu a utilizat cardul instituțional, acesta fiind declarat ‘inactiv de la emitere’, și că nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii, precizările fiind făcute în contextul afirmațiilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu, referitoare la cheltuielile instituției.

‘Față de mesajul transmis de Dna Ministru Diana Buzoianu din această dimineață, pus evident în cheie politică la final, se impun câteva precizări fără echivoc: Directorul general nu a utilizat cardul instituțional, acesta fiind declarat ‘inactiv de la emitere’, aspect care a fost comunicat către Corpul de Control al MMAP prin adresa din data de 18 august 2026; Directorul general nu a aprobat niciodată achiziții de tipul celor menționate ieri de domnia sa pe pagina personală de Facebook, nu în ultimul rând nu a aprobat niciodată achiziții în afara legii. Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituționale de către compartimentul responsabil și, ca urmare, a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii. Solicitarea privind punerea la dispoziție a acestor documente s-a făcut în data de 6 august, iar în 12 august s-a depus, în urma Raportului preliminar de audit intern, sesizarea la SICE, Secția 2 Poliție din Capitală’, a scris Elena Mateescu pe pagina sa de Facebook.

Referitor la achizițiile de echipamente IT și mobilier, aceasta a oferit explicații privind procedurile derulate și destinația bunurilor cumpărate.

‘În privința achizițiilor pentru laptopuri și calculatoare, acestea au fost derulate de către serviciul de achiziții publice care stabilesc și monitorizează procedurile specifice. Cu siguranță sunt puse la dispoziția autorităților documentele care au stat la baza acestor proceduri. Cu privire la achiziția de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfășurată în condițiile legii, acolo unde deja își desfășoară activitatea colegi din ANM, asigurând funcționarea pilot a activităților Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ și nu după interese conjuncturale’, a precizat directorul general al ANM.

Totodată, Elena Mateescu a precizat că verificările vor viza și achizițiile realizate de structurile teritoriale ale instituției.

‘Au fost dispuse misiuni de audit conform prerogativelor pe care le are directorul general, cu privire la toate achizițiile realizate de structura centrală. Pentru structurile din teritoriu privind activitatea de achiziții se va derula o misiune în următoarea perioadă. În plus, în această perioadă se verifică totodată modul de corelare a activităților din proiectele naționale/europene cu pontajele și plățile aferente’, a menționat aceasta.

În ceea ce privește comunicarea instituțională, directorul general al ANM a susținut că nu a existat până în prezent un dialog pentru clarificarea aspectelor prezentate public.

‘Îmi doresc să existe o comunicare firească și care să fie realizată instituțional tocmai pentru a evita distorsiunile și interpretările apărute în spațiul public și a clarifica toate elementele, acest dialog neavând loc până în prezent. În schimb aflăm direct din spațiul public despre ‘constatările’ din acest document. Îmi exprim convingerea că adevărul va fi relevat în cadrul procedurilor legale și se va arăta faptul că personal, ca director general, nu am nicio implicare directă în aspectele aruncate în spațiul public la adresa mea și a colegilor care își desfășoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă și nedreaptă asupra instituției și colegilor care lucrează în ANM’, a afirmat Elena Mateescu.

Aceasta a subliniat că fiecare angajat al instituției are responsabilități proprii și că neregulile constatate au determinat declanșarea unor verificări.

‘Fiecare salariat în cadrul ANM are responsabilități proprii pentru îndeplinirea și respectarea cu responsabilitate a atribuțiilor fișei postului, iar eu, ca director general, am îndatorirea și obligația de verificare pe care o exercit prin funcția de audit intern asupra operațiunilor și, ca urmare, nicio neregulă care a fost constatată nu a fost ignorată, ci, dimpotrivă, am declanșat prin sesizări verificarea activităților și luarea de măsuri față de respectivele nereguli. Nimeni nu este mai presus de lege, nici angajații și nici managerii’, a transmis directorul general al ANM.

Elena Mateescu a făcut referire și la activitatea sa profesională, susținând că a respectat legea pe parcursul carierei.

‘Reafirm faptul că ANM este o instituție de prestigiu și trebuie să rămână în afara oricăror lupte politice. În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea și nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională și a instituției. Se poate verifica din declarația de avere ce dețin, după mai mult de 35 de ani de activitate. Mi-am construit cariera prin muncă și dedicare în ani și timp pe care poate nu l-am alocat suficient familiei. Am crezut și cred în judecata corectă a societății și instituțiilor competente și nu în etichete aduse unei persoane sau întregi instituții. Am deschis drumul pentru zeci de proiecte naționale și europene și am contribuit împreună cu colegii mei la ceea ce reprezintă astăzi ANM la nivel național și internațional’, a scris aceasta.

Directorul general al ANM a susținut, de asemenea, că este vizată de o campanie care ar urmări schimbarea sa din funcție din motive politice.

‘Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcție nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional și realizările ANM. Această campanie orchestrată și întreținută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă și incorectă din punct de vedere personal și instituțional. Reafirm încă o dată că am procedat întocmai atribuțiilor specifice și am încredere în instituțiile competente ale statului pentru soluționarea acestei situații și luarea măsurilor care se impun’, a mai afirmat Elena Mateescu.

Totodată, aceasta a făcut apel la dialog pentru identificarea măsurilor necesare.

‘ANM și colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog și soluții pot fi identificate măsurile care se impun și de care nimeni nu poate fi absolvit’, a adăugat directorul general al ANM.

Sâmbătă, ministrul Mediului a cerut demisia conducerii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), după ce Corpul de Control a identificat achiziții de parfumuri, articole vestimentare și alte produse de lux din bugetul instituției, și a anunțat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Curții de Conturi.

O zi mai târziu, ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat duminică, pe Facebook, că Administrația Națională de Meteorologie a realizat, în ultimii patru ani, achiziții directe în valoare de milioane de lei, cu încălcarea legislației în vigoare.