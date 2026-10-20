Ministerul Agriculturii pregătește cu Banca Mondială o schemă de asigurare a riscului de secetă de până la 90%

Ministerul Agriculturii lucrează împreună cu Banca Mondială la un mecanism de reducere a riscurilor generate de secetă, care ar putea asigura o acoperire de 80% – 90% și ar urma să fie pregătit până la începutul campaniei agricole de primăvară din 2027, a declarat luni ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

‘Am lucrat foarte mult la mecanismul pentru reducerea riscurilor, în special cel legat de secetă, și aici DR32 (instrumentul de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole n.r) este în modificare, într-o procedură în colaborare cu Banca Mondială. Am avut mai multe discuții cu reprezentanții băncii, cu specialiști din Italia, cu specialiști din alte state membre și cred că până la începutul campaniei de primăvară, anul viitor, împreună cu Banca Mondială, ministerul poate să pună la punct o schemă, un DR32, care să combine, pe de o parte, plățile prin APIA către fermierii de la care s-a reținut acel procent de 3%, după care să fie completată schema cu asigurări suplimentare sau voluntare pentru a ajunge la o acoperire de 80% – 90% a riscului generat de secetă’, a afirmat Tanczos Barna, la prezentarea bilanțului mandatului său interimar.

Ministrul interimar a subliniat necesitatea introducerii unui mecanism de asigurare care să reducă dependența despăgubirilor acordate fermierilor de disponibilitatea fondurilor bugetare.

‘Cu siguranță se va lucra la acest capitol și trebuie neapărat pentru anul viitor România să aibă o schemă de reducere a riscului și de asigurări. Actualmente lucrăm pe metode destul de rudimentare. Când avem bani, plătim paguba sau seceta, când nu avem bani la buget, avem probleme, motiv pentru care trebuie să venim cu soluții care sunt deja implementate și la nivel european și sunt la dispoziția noastră dacă suntem suficient de receptivi la nou’, a explicat acesta.