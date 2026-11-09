Nvidia a cerut investigarea relaţiei şefului companiei cu o presupusă spioană

Jensen Huang şi-a cerut scuze familiei şi colegilor pentru o relaţie extraconjugală, care a devenit publică după suspiciuni de spionaj din partea Chinei, şi a anunţat o investigaţie în acest sens.

Şeful companiei îşi recunoaşte legătura în scrisoarea trimisă angajaţilor Nvidia, dar în care se adresează şi propriei familii.

„Am fost necredincios soţiei mele. Acţiunile mele i-au rănit pe ea şi pe copiii noştri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare foarte rău”, scrie acesta în deschiderea scrisorii.

Scrisoarea continuă cu scuze prezentate pe rând familiei şi angajaţilor Nvidia şi se încheie cu anunţarea unei investigaţii independente la cererea Consiliului Director.

Şeful Nvidia a avut o relaţie cu Alice Huang, care era unul dintre executivii Megaspeed. Aceasta a ajuns în atenţia publică după ce serviciile secrete americane au avertizat că Alice Huang este unul dintre spionii Chinei.

Americanii credeau că aceasta se foloseşte de şeful Nvidia pentru a obţine informaţii confidenţiale despre cipurile de AI pe care le transmite mai departe în China.

Întrebat dacă Jensen Huang ar trebui să-şi dea demisia de la conducerea Nvidia, preşedintele american Donald Trump a răspuns că nu este cazul, deoarece acesta este o persoană bună, care nu a greşit cu nimic.