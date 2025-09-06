Polonia: Plafonarea prețurilor la electricitate va fi prelungită până la finele anului

Guvernul polonez va prelungi plafonarea prețurilor la electricitate până la finalul anului, a declarat vineri ministrul Energiei, Milosz Motyka, ceea ce ar putea elimina un risc de inflație și ar crește speranțele pentru o reducere a dobânzii de bază, transmite Reuters.

Prețurile la electricitate vor fi înghețate la nivelul de 500 de zloți (137 dolari) pentru un Megawatt/oră în ultimele trei luni ale anului, a spus Motyka.

Măsura de plafonare a prețurile la electricitate pentru consumatorii casnici ar urma să expire în luna octombrie, iar Banca Națională a Poloniei a menționat-o drept un factor de risc la adresa inflației și o sursă de incertitudine.

Luna trecută, președintele polonez Karol Nawrocki a respins un proiect de lege destinat relaxării normelor pentru construirea de parcuri eoliene onshore, care includea și reglementări privind prelungirea măsurii de plafonare a prețurilor. Președintele a trimis Parlamentului un proiect de lege care includea numai propunerea vizând înghețarea prețurilor.

Acum, Executivul de la Varșovia a pregătit un nou proiect legislativ vizând înghețarea prețurilor în trimestrul patru și a inclus o subvenție, care depinde de salariu, la plata facturilor la încălzire. Motyka a spus că proiectul va fi trimis Parlamentului în cursul acestei luni, adăugând că nu crede că va fi nevoie de noi prelungiri.

”În opinia noastră, nu va mai fi nevoie să înghețăm prețurile, pentru că ne așteptăm ca prețurile la energie să scadă sub 500 de zloți per MWh”, a spus Milosz Motyka.

Imediat după aceste declarații, piețele financiare au devenit mai încrezătoare că dobânda de referință va fi redusă în următoarele luni.

”Piața a devenit convinsă că această reducere poate avea loc”, a declarat economistul de la Santander Bank Polska, Piotr Bielski. Acesta nu a exclus o reducere a dobânzii la ședința de politică monetară din luna octombrie, dar a apreciat că cel mai probabil decidenții vor aștepta următorul raport de inflație, care va fi publicat în noiembrie.