Rabla Auto 2026: AFM a aprobat, luni, ecotichete în valoare de 16,297 milioane lei pentru persoanele fizice

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, luni, 1.419 de ecotichete, în valoare de 16,297 milioane de lei, pentru persoanele fizice înscrise în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

După publicarea listei cu dosarele aprobate în urma ședinței Comitetului de Avizare, AFM actualizează în aplicație statusul solicitantului în ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’, menționează instituția, printr-un comunicat.

‘Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin continuarea programelor de finanțare care încurajează înnoirea parcului auto și facilitează accesul la autovehicule mai puțin poluante. Prin Programul Rabla Auto 2026, oferim sprijin concret beneficiarilor și încurajăm alegerile responsabile, cu efecte pozitive atât asupra mediului, cât și asupra comunităților din care facem parte’, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, în comunicat.

În termen de 60 de zile de la obținerea statusului ‘beneficiar aprobat pentru finanțare’, solicitantul persoană fizică are obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat, să încarce documentele în aplicația informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.