Rusia: Vânzările de mașini noi au scăzut cu 22% în primele zece luni din 2025

Vânzările de mașini noi în Rusia au scăzut în ritm anual cu 22% în primele zece luni din 2025, arată datele publicate de Ministerul Industriei și Comerțului, transmite Xinhua.

După un declin de 28% în primul semestru din 2025 și un recul de 25% în primele opt luni din 2025, Ministerul Industriei și Comerțului a informat într-un comunicat de presă că tendința de scădere a vânzărilor de mașini noi în Rusia a continuat.

Declinul anual al vânzărilor de autoturisme a fost de 20% în primele zece luni din 2025, în timp ce vânzările de vehicule electrice (EV) în Rusia au scăzut cu 38%, la aproximativ 10.400 unități.

Cota de piață a vehiculelor produse pe plan intern a crescut în perioada ianuarie-octombrie 2025, ajungând la 55%, a informat Ministerul Industriei și Comerțului.

Numai în octombrie aproximativ 183.400 de mașini noi au fost vândute în Rusia, un avans de 34% față de septembrie. Vânzările de vehicule produse pe plan intern s-au situat la aproximativ 100.700 unități, o creștere de 9% față de octombrie 2024.

Conform datelor firmei ruse de analize Autostat, cele mai recunoscute mărci auto din Rusia rămân producătorul intern Lada, în timp ce mărcile din China, Haval, Geely și Chery sunt în top cinci, iar șapte din mărcile din top 10 sunt chinezești.